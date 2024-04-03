Роналду дважды забил со штрафного впервые с 2011 года. Но Месси круче

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду повторил достижение 13-летней давности, передают Vesti.kz.

Это произошло в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии с "Абхой" (8:0), в котором 39-летний форвард забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Причем два гола из трех Криштиану забил прямым ударом со штрафного.

В последний раз Роналду делал дубль со штрафных 15 мая 2011 года. Тогда он поучаствовал в победе "Реала" над "Вильярреалом". Всего же нападающий четыре раза за карьеру забивал дважды со штрафного удара.

Всего на счету Роналду 63 гола со штрафных. У аргентинца Лионеля Месси на два больше - 65.

Добавим, что Криштиану сделал два хет-трика за неделю, благодаря чему у него стало на восемь хет-триков больше, чем у Месси (58). При этом в 29 случаях португалец забивал как минимум один мяч с пенальти. У аргентинца таких игр 12.

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Португалец возглавляет список бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии с 29 голами. Ближайший преследователь – Александр Митрович из "Аль-Хиляля" отметился 22 точными ударами.

В нынешнем сезоне Роналду провел за "Аль-Наср" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 голов и сделал 12 результативных передач.