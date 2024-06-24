"Реал" лишился самого титулованного игрока. Он ушел к Роналду

Капитан мадридского "Реала" Начо Фернандес перешел в чемпионат Саудовской Аравии, где будет выступать за "Аль-Кадисию", передают Vesti.kz. со ссылкой на Cope.es.

По информации издания Начо уже подписал контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

Также на 34-летнего Фернандеса претендовали "Аль-Наср" португальца Криштиану Роналду и "Аль-Иттихад" француза Карима Бензема.

"Реал" достиг соглашения с великим аргентинским талантом

34-летний Начо - воспитанник школы "Реала", в которую поступил в возрасте десяти лет. С мадридцами выигрывал Ла Лигу (4 раза), Кубок Испании (2), Суперкубок Испании (5), Лигу чемпионов (6), Суперкубок УЕФА (4), клубный чемпионат мира (5). Всего на его счету 364 матча за "сливочных", в которых он забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.

Сообщалось, что капитану мадридцев в новой команде предложили зарплату в размере 20 миллионов евро в год.