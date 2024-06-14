"Реал" достиг соглашения с великим аргентинским талантом

Президент "Реала" Флорентино Перес хочет подписать жемчужину аргентинского "Ривер Плейт" Франко Мастантуоно, передают Vesti.kz.

По информации Sport.es, "сливочные" уже достигли соглашения с аргентинским полузащитником, который уже несколько месяцев находится в поле их зрения. Стороны договорились о зарплате, но еще не все урегулировано.

Сторонам еще предстоит договориться о сумме трансфера, так как в контракте игрока предусмотрена опция об отступных в размере 45 миллионов евро. Тем не менее мадридцы заинтересованы в скорейшем заключении сделки, учитывая интерес к футболисту со стороны других клубов.

Мастантуоно - игрок с универсальной левой ногой, способный сыграть на фланге, а также на позиции креативного полузащитника или второго нападающего, на счету которого два гола и одна результативная передача в 18 матчах за "Ривер Плейт". Помимо цены "Реалу" также придется согласовать дату прибытия игрока, который не может покинуть свой клуб до достижения совершеннолетия.