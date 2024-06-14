Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости по теме: Евро 2024

Комментарии

Новый рекорд установлен на Евро-2024

Новый рекорд установлен на Евро-2024
©twitter.com/DFB_Team

В ночь с 14 на 15 июня стартует чемпионат Европы-2024 матчем Германия - Шотландия. Встреча группы А пройдет в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена", передают Vesti.kz.

Начало - в 00:00 по времени Астаны.

Евро: где смотреть матч открытия Германия - Шотландия

По информации Opta Sports, Юлиан Нагельсман - самый молодой главный тренер в истории Евро.

Главному тренеру сборной Германии сегодня 36 лет и 327 дней.

Нагельсман превзошел рекорд Срешко Катанеца, который на Евро-2000 был главным тренером сборной Словении в 36 лет и 333 дня.

В квартете А также представлены команды Венгрии и Швейцарии.

За новостями континентального турнира следите по этой ссылке.

Загрузка статистики...


Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Германия Шотландия

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 23:05
Евро-2024
©facebook.com/DFBTeamEN Германия и Шотландия назвали составы на стартовый матч Евро-2024
Сегодня , 22:52
Евро-2024
©twitter.com/DFB_Team Новый рекорд установлен на Евро-2024
Сегодня , 21:40
Евро-2024
©instagram.com/equipedefrance Мбаппе рассказал об изменениях в работе Дешама в сборной Франции
Сегодня , 18:59
Евро-2024
©depositphotos.com/Oleksandr_Gusev Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Сегодня , 18:03
Евро-2024
©depositphotos.com/rafapress Евро-2024: где смотреть матч открытия Германия - Шотландия
Сегодня , 17:39
Евро-2024
©ФК "Боруссия Д" Дебют мечты? Шесть игроков могут провести первые матчи за сборную на Евро-2024
Сегодня , 16:16
Евро-2024
©depositphotos.com/mrogowski_photography Евро-2024: представление группы F с Роналду, Хвичей и "турецким Месси"
Сегодня , 14:51
Евро-2024
©x.com/selecaoportugal Последний чемпионат Европы. Роналду вынесли вердикт в Португалии
Сегодня , 14:08
Евро-2024
©instagram.com/belgianreddevils/ Чего ждать от "группы жизни" на Евро-2024: Бельгия, Румыния, Словакия и Украина
Сегодня , 12:23
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Роналду оценил свою форму перед Евро-2024
Сегодня , 11:17
Евро-2024
©depositphotos.com/Oleksandr_Gusev Евро-2024 в Германии: полное расписание игр и трансляций
Сегодня , 09:54
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Италию лишили статуса фаворита Евро-2024
Сегодня , 07:42
Евро-2024
©instagram.com/knolldoll/ Самая сексуальная футбольная болельщица приехала на Евро-2024 и показала грудь
Сегодня , 07:23
Евро-2024
©UEFA.com Прямая трансляция матча-открытия Евро-2024
Вчера , 18:56
Евро-2024
©twitter.com/euro2024 Назван победитель матча-открытия Евро Германия - Шотландия
Вчера , 18:40
Евро-2024
©Facebook/Seleções de Portugal Кто станет главной машиной по голам на Евро-2024? Выбрали топ-5 претендентов
Вчера , 17:55
Евро-2024
©instagram.com/equipedefrance/ Самая интересная группа Евро-2024: Мбаппе потащит Францию, а Левандовски под вопросом?
Вчера , 14:40
Евро-2024
©depositphotos.com Матч Евро-2024 оказался под угрозой срыва. Известна причина
Вчера , 13:03
Евро-2024
©depositphotos.com Досье на группу С: главный фаворит Евро-2024 и обидчики сборной Казахстана
Вчера , 11:22
Евро-2024
©depositphotos.com/mrogowski_photography Разоблачена схема заработка на Роналду во время Евро-2024
Вчера , 08:00
Евро-2024
©fpf.pt Криштиану Роналду сделал заявление на Евро-2024
12 июня, 23:00
Евро-2024
©UEFA.com Названа самая дорогая сборная Евро-2024
12 июня, 22:48
Евро-2024
©x.com/OnsOranje Топовый защитник высказался о противостоянии с Мбаппе на Евро-2024
12 июня, 18:35
Евро-2024
©x.com/selecaoportugal Криштиану Роналду вызвал восхищение перед Евро-2024
12 июня, 17:24
Евро-2024
©UEFA.com Стали известны арбитры матча открытия Евро-2024
12 июня, 17:00
Евро-2024
©twitter.com/FrenchTeam Мбаппе выбрал соперника по финалу Евро-2024
12 июня, 16:20
Евро-2024
©depositphotos.com/m.iacobucci.tiscali.it "Группа смерти" Евро-2024: Испания, Италия, Хорватия и андердог
12 июня, 14:16
Евро-2024
©fcbarcelona.com Хави открыл нового игрока для Евро-2024
12 июня, 13:30
Евро-2024
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе "арестовали" перед Евро-2024
12 июня, 13:12
Евро-2024
©facebook.com/equipedefrance Мбаппе узнал условие получения "Золотого мяча"
© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus