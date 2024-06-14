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Новости по теме: Евро 2024

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Евро-2024: где смотреть матч открытия Германия - Шотландия

Евро-2024: где смотреть матч открытия Германия - Шотландия
©depositphotos.com/rafapress

В ночь с 14 на 15 июня стартует 17-й по счету чемпионат Европы по футболу. Континентальный турнир откроет матч сборных Германии и Шотландии, передают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" и начнется в 00:00 по времени Астаны. Те любители футбола, которые хотят посмотреть игру у экранов своих телевизоров, то могут это сделать благодаря прямому эфиру на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.

Предстоящую игру обслужит рефери из Франции Клеман Тюрпен.

При этом УЕФА представил ориентировочные составы команд.

Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Андрих, Кроос, Мусиала, Гюндоган, Вирц, Хаверц.

Отмечается, что из-за проблем с коленом Сане, вероятно, останется в резерве, а заболевший Павлович вообще пропустит турнир. Нагельсманн не скрывал, что намерен использовать тот же стартовый состав, что и в успешных товарищеских матчах в марте.

Шотландия: Ганн, Портеус, Хендри, Тирни, Ралстон, Мактоминей, Макгрегор, Гилмор, Робертсон, Макгинн, Адамс.

Если предположить, что у Энди Робертсона и Скотта Мактоминея нет проблем со здоровьем, Стиву Кларку предстоит решить два вопроса: кто будет играть правого крайнего защитника - Энтони Ралстон или Росс Маккрори. Защитник "Селтика", вероятно, получил преимущество после уверенной игры против Финляндии в прошлую пятницу, а опытный Че Адамс должен выиграть конкуренцию у Лоуренса Шенклэнда в атаке.

К слову, шесть игроков могут провести первые матчи за сборную на Евро-2024, подробнее читайте в этом материале.

Назван победитель матча-открытия Евро Германия - Шотландия

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Германия Шотландия

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