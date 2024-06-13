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Новости по теме: Евро 2024

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Назван победитель матча-открытия Евро Германия - Шотландия

Назван победитель матча-открытия Евро Германия - Шотландия
©twitter.com/euro2024

Сайт "Футбол на Куличках" представил прогноз на матч-открытие чемпионата Европы-2024 Германия – Шотландия, передают Vesti.kz

Игра состоится в ночь с 14 на 15 июня и начнется в 00:00 по времени Астаны.

"Закономерно, что хозяева турнира считаются большими фаворитами встречи.

Если немецкая сборная провалится, то можно представить, сколько критики в свой адрес получит главный тренер Юлиан Нагельсман, который не вызвал на чемпионат Европы Матса Хуммельса и Юлиана Брандта, проведших великолепный сезон в составе финалиста Лиги чемпионов. Ну и пристально следим за Тони Кроосом, который вернулся в состав национальной команды ради того, чтобы доказать – эта сборная Германии способна на большие дела.

Шотландцы провели качественный отборочный турнир и даже могли выиграть свою группу, но на финише все же пропустили вперед испанцев. Если бы не Шотландия, то мы увидели бы на Евро Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора, но в итоге посмотрим на Мактоминея, Робертсона, Армстронга и Шенкленда. Подопечные Стива Кларка в отборе дали понять, что не стесняются фаворитов, но провал концовки кампании – тревожный знак.

Статистические факты

– команды провели между собой 17 матчей, по итогам которых преимущество у Германии: 8 побед, 4 поражения, 5 ничейных результатов;
– статистика в официальных матчах: 6 побед Германии, 2 ничьих;
– в финальной стадии Евро команды встречались в 1992 году: немцы выиграли со счетом 2:0;
– немцы никогда не обыгрывали шотландцев крупнее, чем в один мяч;
– Шотландия никогда не выходила в плей-офф Евро;
– Германия является одной из двух наиболее титулованных команд Евро;
– последнюю победу на чемпионате Европы немцы одержали в 1996 году.

Прогноз от ФНК

Шотландия за последние годы стала более разносторонней и теперь берет свое не только прямолинейной самоотдачей и навесами. Сборная Германии, есть ощущение, сейчас несколько легковесна и в стартовой игре домашнего турнира может стать жертвой повышенной ответственности.

Прогноз: победа Шотландии с форой (+1,5)
Коэффициент: 2,0", - пишет источник.

Кто станет главной машиной по голам на Евро-2024? Выбрали топ-5 претендентов

Напомним, что в квартете A также представлены сборные Венгрии и Швейцарии.

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Метки:
Шотландия Германия Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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