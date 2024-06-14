Рамазан Оразов узнал способ попасть в клуб из топ-5 лиг

Казахстанский тренер Али Алиев высказался о переходе полузащитника сборной Казахстана Рамазана Оразова в датский "Силькеборг", а также рассказал, чего не хватает футболисту для перехода в клуб из топ-5 лиг, передают Vesti.kz.

"Король ассистов". Как фанаты в Дании восприняли трансфер Оразова

"Рамазан Оразов – один из немногих игроков, который использует все свои сильные качества, такие как хорошая работоспособность и объем работы на поле. Он – умный игрок, который хорошо читает игру. Стиль академии "Кайрата" отлично проявляется в игре Оразова: он понимает, когда вступать в прессинг и когда принять решение отдать мяч.

Чтобы попасть в клуб из топ-5 лиг, Рамазану нужно точно больше работать с мячом. В играх за сборную мы видим его "всплески" передач. Однако этого недостаточно, чтобы конкурировать с бразильцами и французами в топовых лигах. Одна передача за игру – мало. Нужно обострять, отдавать и брать игру на себя. Это требует исполнительского мастерства. Оно у Оразова есть, но не на том уровне, чтобы говорить о переходе в сильнейшую лигу", – сказал Алиев Meta-ratings.kz.