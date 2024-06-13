"Король ассистов". Как фанаты в Дании восприняли трансфер Оразова

Фанаты датского клуба "Силькеборг" отреагировали в соцсетях на информацию о переходе казахстанского футболиста Рамазана Оразова из "Актобе", передают Vesti.kz.

Опубликовали самые интересные комментарии датских болельщиков:

"Захватывающе! Не похоже, чтобы "Силькеборг" привозил игроков из таких широт. Для успеха на поле важно, чтобы он освоился в стране. Однако, надо сказать, что у него есть международный опыт, за плечами несколько матчей на международной арене. Добро пожаловать в "Силькеборг" и Данию.

Оооочень хорошо, но если посмотреть на статистику, то это не совсем бомбардир, а скорее пасующий игрок. Так что мы надеемся, что он будет хорош на искусственном поле. Добро пожаловать, РАМАЗАН!

Интересный игрок, будет здорово следить за ним... Думаю, ваш Instagram взорвался новыми казахстанскими фанатами...

Не каждый день к нам приезжает игрок из Центральной Азии. Будет интересно следить за развитием событий.

Не терпится увидеть Оразова в действии на самом красивом стадионе Дании.

Добро пожаловать в наш клуб - отдай все силы, что у тебя есть, и мы будем любить тебя вечно!

Вот ваш новый король ассистов. Я только что посмотрел видео с его участием. Он почти никогда не играет поперек, только вперед.

Удачи, Рамазан!

Я надеюсь, что он и другие новички добьются успеха, так что их можно только приветствовать.