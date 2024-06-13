Какое место занимает Оразов в списке самых дорогих игроков нового клуба

Футболист сборной Казахстана Рамазан Оразов продолжит карьеру в Дании. "Силькеборг" уже объявил о его переходе из "Актобе". Контракт рассчитан на три года, передают Vesti.kz.

При этом сумма трансфера пока неизвестна.

Между тем Оразов не входит в когорту самых дорогих игроков "Силькеборга". Самым дорогим считается нападающий Александер Линн с рыночной стоимостью в 3 миллиона евро. Самую низкую трансферную стоимость имеют вратарь Джейкоб Прайтс и правый защитник Оскар Фуглсанг - 150 тысяч евро.

Рамазан Оразов делит 15-е место с защитником Йенсом Мартином Гаммельби, у них одинаковая трансферная стоимость - 450 тысяч евро.

В "Силькеборге" рассказали, когда приметили Оразова. Казахстанский полузащитник дал первый комментарий после перехода в датский клуб, подробности - здесь.