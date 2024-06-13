В европейском клубе рассказали, когда приметили Оразова

Датский "Силькеборг" объявил о переходе полузащитника сборной Казахстана по футболу Рамазана Оразова из "Актобе". С ним подписан трехлетний контракт, передают Vesti.kz.

Ожидается, что Оразов, получив разрешение на работу и проживание, сможет присоединиться к новому клубу 1 июля.

Спортивный директор "Силькеборга" Йеспер Штукер прокомментировал трансфер 26-летнего полузащитника.

"Рамазан Оразов - мобильный игрок с хорошим взглядом на игру, умеющий связать игру воедино как с мячом, так и без него. Мы следили за Оразовым уже больше года и заметили его хорошие выступления за сборную Казахстана против Дании.

Не каждый день мы привозим игрока из Казахстана, но мы с Кентом Нильсеном провели хороший диалог с Оразовым и уверены, что он хорошо впишется в команду как в бытовом, так и в футбольном плане", - сказал Штукер.