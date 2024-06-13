Оразов дал первый комментарий после перехода в датский клуб

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов рассказал о своем переходе из "Актобе" в датский клуб "Силькеборг", сообщают Vesti.kz.

Хавбек поделился своими впечатлениями от знакомства с клубом:

"У меня сложилось очень хорошее впечатление о клубе не только благодаря диалогу с главным тренером, но и особенно от просмотра стадиона JYSK, того, как играет команда, а также достижений и результатов, которые команда показала в последние годы. Я очень хочу быть частью этого и очень надеюсь, что смогу внести свой вклад своими качествами.

Я также с нетерпением жду возможности сыграть в совершенно другой лиге, чем та, с которой я знаком, и с нетерпением жду возможности попробовать новую культуру вместе с женой и сыном", - отметил Оразов в интервью официальному сайту датского клуба.