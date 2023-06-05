Появился новый претендент на подписание Роналду: португалец может покинуть "Аль-Наср"

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Сегодня 15:00
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Португальский футболист Криштиану Роналду может покинуть саудовский "Аль-Наср" и продолжить карьеру в клубе MLS "Лос-Анджелес", сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Херардо Веласкеса де Леона, если "Лос-Анджелесу" не удастся продлить контракт с мексиканским нападающим Карлосом Велой, у него соглашение с клубом истекает в конце текущего года, то руководство "Лос-Анджелеса" планирует пригласить Роналду.

Ранее Роналду похвалил саудовскую лигу и заверил, что продолжит играть за "Аль-Наср" в следующем сезоне.

Но, как показала ситуация с Каримом Бензема в "Реале", все может быстро измениться. Француз также уверял, что останется в испанском клубе, но, в конце концов, решил его покинуть, что стало сюрпризом для главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти.

Роналду минувший сезон начинал в "Манчестер Юнайтед", но осенью покинул английскую команду из-за конфликта с главным тренером Эриком Тен Хагом и руководством клуба. Зимой португалец перешел в "Аль-Наср". В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии он принял участие в 16 матчах, забив 14 голов и сделав две результативные передачи.

Роналду также отправляли в мадридский "Атлетико".

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия США

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