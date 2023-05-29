Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Роналду обсудил переход к конкурентам "Реала" в Испании - СМИ

Роналду обсудил переход к конкурентам "Реала" в Испании - СМИ
©twitter.com/AlNassrFC_EN

Криштиану Роналду обсудил с "Атлетико Мадрид" потенциальный переезд в Испанию, передают Vesti.kz.

По сообщению El Nacional, португальская звезда хочет покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Европу по причинам, не связанным с футболом. Футболист присматривается к различным вариантам в Испании.

"Атлетико Мадрид", отдавший Жоау Феликса в "Челси" и Матеуса Кунью в "Вулверхэмптон", активно ищет нападающих. Роналду хочет воспользоваться ситуацией и настаивает на том, чтобы присоединиться к "Атлетико".

Кроме того, по данным Sky Sports, интересы Криштиану Роналду больше не представляет известный агент Жорже Мендеш. Издание утверждает, что отношения между Роналду и Мендешем рухнули после того, как агент не смог найти для футболиста клуб в Европе.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Роналду Криштиану Реал Мадрид

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus