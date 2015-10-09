Обладатель "Золотого мяча" назвал величайшего футболиста в истории: Роналду нет в списке

Легенда сборной Болгарии и бывший нападающий "Барселоны" Христо Стоичков высказался о том, кого считает величайшим футболистом всех времен, передают Vesti.kz.

59-летний Стоичков признался, что видел множество великих игроков, но по его мнению, один все же стоит особняком.

Список величайших футболистов по версии Стоичикова

"Кто в футболе величайший из всех времен (GOAT)? Пеле - миф, (Диего) Марадона - миф, (Йохан) Кройф - миф, (Франц) Беккенбауэр - тоже миф, земля им пухом. Но сегодня, без сомнений, величайший миф, который я когда-либо видел - это Лео Месси", - цитирует слова Стоичикова Barca Worldwide.

Роналду остался за бортом

При этом в своем высказывании Стоичков не упомянул португальского форварда Криштиану Роналду - пятикратного обладателя "Золотого мяча" (ЗМ) и одного из главных претендентов на статус GOAT в глазах многих болельщиков. Это только подогрело интерес к словам болгарина.

Аргентинец Лионель Месси за свою карьеру добился поистине уникальных достижений: он восемь раз выигрывал главную индивидуальную награду (в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах). А также привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Кто такой Христо Стоичиков?

Отметим, Христо Стоичков - один из самых известных болгарских футболистов в истории. Он стал обладателем "Золотого мяча" в 1994 году после того, как привел сборную Болгарии к историческому полуфиналу чемпионата мира в США, а также ярко проявил себя в составе "Барселоны" в легендарной команде Йохана Кройфа, получившей прозвище "команда мечты".

Ранее были названы затмившие Месси и Роналду футболисты: это не Ламин Ямаль и не Килиан Мбаппе. Добавим также, что тренер сборной Аргентины рассказал, почему решил отказаться от Лионеля Месси.

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