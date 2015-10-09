Со счетом 24:0 завершился матч "Актобе" в чемпионате Казахстана по футболу

Женский футбольный клуб "Актобе" одержал победу над кокшетауским "Окжетпесом", сообщают Vesti.kz.
Встреча девятого тура в Актобе завершилась со счетом 24:0 в пользу хозяек поля.
Десять голов в этой встрече забила нападающая из Кыргызстана Алина Литвиненко, которая с 31-м голом возглавляет список бомбардиров чемпионата Казахстана.
"Актобе" занимает второе место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям шымкентскому БИИКу. У обоих клубов по 25 очков.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • Групповой этап, мужчины
18 июня 00:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Ривер Плейт
Ничья
Урава Ред Даймондс
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