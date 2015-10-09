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Женский футбол
Вчера 22:20
 

Со счетом 24:0 завершился матч "Актобе" в чемпионате Казахстана по футболу

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Со счетом 24:0 завершился матч "Актобе" в чемпионате Казахстана по футболу ©instagram.com/fcaktobewomen/

Женский футбольный клуб "Актобе" одержал победу над кокшетауским "Окжетпесом", сообщают Vesti.kz.

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Женский футбольный клуб "Актобе" одержал победу над кокшетауским "Окжетпесом", сообщают Vesti.kz.

Встреча девятого тура в Актобе завершилась со счетом 24:0 в пользу хозяек поля.

Десять голов в этой встрече забила нападающая из Кыргызстана Алина Литвиненко, которая с 31-м голом возглавляет список бомбардиров чемпионата Казахстана.

"Актобе" занимает второе место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям шымкентскому БИИКу. У обоих клубов по 25 очков.


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