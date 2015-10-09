Экс-тренер "Кайрата" сделал заявление после назначения в новый клуб

Новый главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский поделился первыми впечатлениями после подписания контракта с клубом. Его соглашение рассчитано на три года, о чем официально объявила пресс-служба нижегородцев в понедельник, 16 июня, сообщают Vesti.kz.

"Рад, что присоединился к такому интересному проекту, как "Пари НН". Первый разговор, когда мне позвонил спортивный директор Александр Удальцов, получился очень продуктивным. Я приехал в Нижний Новгород, познакомился с высшим руководством клуба, с губернатором Глебом Никитиным. Все было четко рассказано, как себя видит клуб, в каком направлении хочет двигаться. Хочу в этом помочь и со своей стороны быть максимально полезным. С предвкушением ожидаю начало работы в Нижнем Новгороде!", - цитирует Шпилевского пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале "Пари НН".

Последним местом работы тренера был кипрский "Арис", который он возглавил в феврале 2022 года. Под его руководством команда сделала настоящий прорыв: в 2023 году клуб из Лимасола впервые в истории стал чемпионом Кипра, а затем добавил в коллекцию и Суперкубок.

До этого Шпилевский работал в Казахстане с 2019 по 2021 год, где в сезоне - 2020 привел алматинский "Кайрат" к долгожданному титулу чемпиона страны.