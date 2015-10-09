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Вчера 23:48
 

Экс-тренер "Кайрата" сделал заявление после назначения в новый клуб

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Экс-тренер "Кайрата" сделал заявление после назначения в новый клуб ©"Пари НН"

Новый главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский поделился первыми впечатлениями после подписания контракта с клубом. Его соглашение рассчитано на три года, о чем официально объявила пресс-служба нижегородцев в понедельник, 16 июня, сообщают Vesti.kz.

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Новый главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский поделился первыми впечатлениями после подписания контракта с клубом. Его соглашение рассчитано на три года, о чем официально объявила пресс-служба нижегородцев в понедельник, 16 июня, сообщают Vesti.kz.

"Рад, что присоединился к такому интересному проекту, как "Пари НН". Первый разговор, когда мне позвонил спортивный директор Александр Удальцов, получился очень продуктивным.

Я приехал в Нижний Новгород, познакомился с высшим руководством клуба, с губернатором Глебом Никитиным. Все было четко рассказано, как себя видит клуб, в каком направлении хочет двигаться. Хочу в этом помочь и со своей стороны быть максимально полезным.

С предвкушением ожидаю начало работы в Нижнем Новгороде!", - цитирует Шпилевского пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале "Пари НН".

Последним местом работы тренера был кипрский "Арис", который он возглавил в феврале 2022 года. Под его руководством команда сделала настоящий прорыв: в 2023 году клуб из Лимасола впервые в истории стал чемпионом Кипра, а затем добавил в коллекцию и Суперкубок.

До этого Шпилевский работал в Казахстане с 2019 по 2021 год, где в сезоне - 2020 привел алматинский "Кайрат" к долгожданному титулу чемпиона страны.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА М 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак М 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо М 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив М 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон Тл 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо Мх 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18

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Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
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