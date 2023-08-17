Неймар высказался о конкуренции с Роналду в Саудовской Аравии

Новичок саудовского "Аль-Хиляля" бразильский нападающий Неймар поделился ожиданиями от предстоящих матчей в новом чемпионате, а также высказался о конкуренции с португальцем Криштиану Роналду из "Аль-Насра", сообщают Vesti.kz.

"Я считаю, что Криштиану Роналду начал все это, и все называли его сумасшедшим. Сегодня вы видите, что лига растет все больше и больше. Лига будет очень конкурентоспособной, особенно после подписаний, сделанных в летнее трансферное окно. Я считаю, что конкуренция важна. Вот почему я присоединяюсь к этой лиге. Мной движут вызовы. Я здесь, чтобы помочь лиге расти. Это захватывающе, встреча с высококлассными игроками из других команд волнует и мотивирует играть еще лучше. И само собой разумеется, что когда вы встречаетесь с Роналду, Бензема, Фирмино, волнение еще больше. Поэтому я счастлив присоединиться к этой лиге, встречаться с ними будет замечательно, это будет фантастично", - приводит слова Неймара ESPN.

Cамолет и дом с прислугой. Какие еще бонусы Неймар получит в Саудовской Аравии

"Аль-Хиляль" официально объявил о переходе Неймара накануне. Контракт подписан на два года с опцией продления еще на один сезон.

До этого бразилец играл за "Пари Сен-Жермен", который в 2017 году выкупил форварда у "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро.

Роналду могут арестовать после гола за "Аль-Наср"

Напомним, Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Португалец уже успел завоевать первый трофей с саудовским клубом.

Его бывший партнер по "Реалу" Карим Бензема этим летом перешел в "Аль-Иттихад", а Роберто Фирмино стал игроком "Аль-Ахли".