Неймар совершил телефонный звонок и стал звездой соцсетей

Звездный бразильский форвард Неймар неожиданно вмешался в ход пресс-конференции после футбольного матча: легендарный клуб "Сантос" приблизился к возвращению в Серию А, а бомбардир решил лично поздравить с этим событием, передают Vesti.kz.

Команда "Сантос", где начинал свою профессиональную карьеру Неймар, обыграла конкурентов из "Вила Нова" (3:0) и за три тура до финиша Серии В закрепилась на первой строчке с 65 очками.

После триумфа представители "Сантоса" давали пресс-конференцию, когда раздался телефонный звонок: во время сессии вопросов и ответов звездный форвард позвонил главному творцу очередной победы - нападающему Гильерме.

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Растроганный Гильерме сначала показал Неймара своим детям, а затем передал телефон тренеру Фабио Карилле.

Тот, в свою очередь, поблагодарил звезду и повернул экран телефона к журналистам, объяснив, что идет пресс-конференция.

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Добавим, что "Сантос" уверенно лидирует в Серии B с 65 очками и серией из трех побед подряд. Шанс на выход в Серию А может быть закреплен уже 11 ноября: если титулованный бразильский клуб выиграет еще один матч, то станет недосягаем для конкурентов.

Напомним, что ранее Неймар записал еще одно видеообращение: звездный бомбардир пожелал успеха клубу-сенсации из Казахстана.