Неймар обратился к Казахстану: известен адресат (Видео)
Нападающий сборной Бразилии и саудовского "Аль-Хиляля" Неймар обратился к казахстанскому футзальному клубу "Семей", передают Vesti.kz.
Нападающий сборной Бразилии и саудовского "Аль-Хиляля" Неймар обратился к казахстанскому футзальному клубу "Семей", передают Vesti.kz.
Звезда мирового футбола записал видеобращение в поддержку семейского клуба.
"Семей", желаю удачи в новом сезоне! Пока!", – сказал Неймар.
Напомним, в прошлом сезоне "Семей" прервал 21-летнюю гегемонию "Кайрата" и сенсационно стал чемпионом Казахстана. Летом семейский клуб подписал трижды лучшего игрока мира Феррао, который в сентябре стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии.
Кроме того, "Семей" вместе с "Кайратом" пробился в Элитный раунд футзальной Лиги чемпионов.
Неймар решил покинуть "Аль-Хиляль" и выбрал новый клуб
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