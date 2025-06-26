Назван лучший дриблер сезона: Ямаль только седьмой

Аналитики опубликовали список самых лучших дриблеров европейского футбола по итогам минувшего сезона, передают Vesti.kz.

По информации Squawka, наибольшее количество успешных обводок совершил 23-летний бельгийский вингер "Манчестер Сити" Жереми Доку. У него 60,5 процента в матчах английской премьер-лиги (АПЛ).



На втором месте расположился английский защитник "Вест Хэма" Ааорн Уан-Биссака (55,2 процента). Тройку лидеров замкнул турецкий нападающий туринского "Ювентуса" Кенан Йылдыз (53,6).

Топ-10 лучших дриблеров сезона выглядит так:Жереми Доку ("Манчестер Сити") - 60,5 процента успешных обводок;Ааорн Уан-Биссака ("Вест Хэма") - 55,2 процента;Кенан Йылдыз ("Ювентус") - 53,6 процента;Джамал Мусиала ("Бавария") - 53,3 процента;Андрей Рациу ("Райо Вальекано") - 52,8 процента;Райан Аит-Нури ("Вулверхэмптон") - 52,5 процента;Ламин Ямаль ("Барселона") - 52,1 процента;Рафинья Диас ("Барселона") - 52 процента;Антуан Семеньо ("Борнмут") - 51,1 процента;Коул Палмер ("Челси") - 51 процент.

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