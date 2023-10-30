Издание Goal обновило рейтинг фаворитов на завоевание "Золотого мяча" - приз лучшему футболисту мира по итогам года, сообщают Vesti.kz.
Главным претендентом на приз остался нападающий Лионель Месси, перешедший этим летом из французского "Пари Сен-Жермена" в американский "Интер Майами". Вторую строчку по-прежнему занимает форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, а замыкает тройку Килиан Мбаппе из ПСЖ.
Топ-20 претендентов на "Золотой мяч" выглядит так:
1. Лионель Месси ("Интер Майами");
2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
3. Килиан Мбаппе (ПСЖ);
4. Винисиус Жуниор ("Реал");
5. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");
6. Родри ("Манчестер Сити");
7. Илкай Гюндоган ("Барселона");
8. Виктор Осимхен ("Наполи");
9. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити");
10. Роберт Левандовски ("Барселона");
11. Джуд Беллингем ("Реал");
12. Бернарду Силва ("Манчестер Сити");
13. Карим Бензема ("Аль-Иттихад");
14. Хвича Кварацхелия ("Наполи");
15. Лаутаро Мартинес ("Интер");
16. Букайо Сака ("Арсенал");
17. Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла");
18. Мартин Эдегор ("Арсенал");
19. Мохамед Салах ("Ливерпуль");
20. Джамал Мусиала ("Бавария").
Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет сегодня, 30 октября. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.
Стало известно, кто будет вручать "Золотой мяч". Победитель уже известен
В прошлом сезоне Месси вместе с ПСЖ стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны, а в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре и был признан самым ценным игроком мундиаля.
На данный момент в активе аргентинца семь "Золотых мячей" - это рекорд. Месси имеет шанс оторваться от своего главного преследователя - португальца Криштиану Роналду (5), который впервые за 20 лет не попал список номинантов.
Кто бы выиграл "Золотой мяч" без Месси и Роналду. Опубликован список
В 2022 году обладателем "Золотого мяча" впервые в карьере стал Карим Бензема, этим летом перешедший из мадридского "Реала" в саудовский "Аль-Иттихад".
"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.