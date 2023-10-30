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"Золотой мяч"-2023: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию церемонии

"Золотой мяч"-2023: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию церемонии
©francefootball.fr

Сегодня, 30 октября, состоится торжественная церемония вручения награды лучшему футболисту мира по итогам сезона-2022/23 по версии французского журнала France Football - "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

Мероприятие пройдет в Париже в театре "Шатле" и начнется в 00:00 по времени Астаны.

Помимо "Золотого мяча" France Football вручит награды лучшей футболистке сезона, лучшему молодому игроку и лучшему вратарю. Посмотреть церемонию можно будет на официальном сайте журнала.

Стало известно, кто будет вручать "Золотой мяч". Победитель уже известен

Главным фаворитом на "Золотой мяч" является Лионель Месси, для которого эта награда станет восьмой в карьере. Это рекордный показатель.

В прошлом сезоне аргентинец играл за "Пари Сен-Жермен", с которым стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре и был признан самым ценным игроком мундиаля.

Таким образом, Месси имеет шанс оторваться от своего главного преследователя - португальца Криштиану Роналду (5), который впервые за 20 лет не попал список номинантов.

Кто бы выиграл "Золотой мяч" без Месси и Роналду. Опубликован список

Полный список претендентов на "Золотой мяч-2023" выглядит следующим образом: Лионель Месси ("Интер Майами"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Карим Бензема ("Аль-Иттихад"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Роберт Левандовски ("Барселона"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лука Модрич ("Реал" Мадрид), Харри Кейн ("Бавария"), Антуан Гризманн ("Атлетико" Мадрид), Илкай Гюндоган ("Барселона"), Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид), Андре Онана ("Манчестер Юнайтед"), Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Хвича Кварацхелия ("Наполи"), Яссин Боно ("Аль-Хиляль"), Мартин Эдегор ("Арсенал"), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Николо Барелла ("Интер"), Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид), Букайо Сака ("Арсенал"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Рандаль Коло-Муани (ПСЖ), , Родри ("Манчестер Сити"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Виктор Осимьен ("Наполи"), Ким Мин Джэ ("Бавария").

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Напомним, в 2022 году обладателем "Золотого мяча" впервые в карьере стал Карим Бензема, этим летом перешедший из мадридского "Реала" в саудовский "Аль-Иттихад".

"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.

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Метки:
Месси Лионель

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