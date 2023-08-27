Месси забил гол в дебютном матче в MLS

"Интер Майами" на выезде обыграл "Нью-Йорк Ред Буллз" в рамках регулярного чемпионата MLS, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Отличились Диего Гомес (37-я минута) и Лионель Месси (89-я). Для аргентинского форварда это был дебютный матч в MLS.

До этого Месси играл в Кубке лиг и выиграл свой первый титул с "Интер Майами", победив в этом турнире. Для него этот трофей стал 44-м в карьере, что позволило ему стать самым титулованным футболистом в истории.

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" этим летом. Предыдущие два сезона он провел во французском "Пари Сен-Жермене", а прежде защищал цвета каталонской "Барселоны".