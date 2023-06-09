Месси раскритиковали на родине за переход в "Интер Майами"

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Сегодня 20:15
©instagram.com/leomessi

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Орландо Гатти раскритиковал решение своего соотечественника Лионеля Месси продолжить карьеру в США, где он отныне будет защищать цвета "Интера Майами", сообщают Vesti.kz.

"Интер Майами" официально объявил о переходе Месси

"Мне не нравится, что Месси собрался в Майами, он устанет. Он собирается играть в другой футбол", - приводит его слова ТNT Sports.

Гатти уже не в первый раз "набрасывается" на Лионеля. В январе в интервью испанским СМИ он так высказался о выступлении Месси на чемпионате мира-2022 в Катаре:

"Месси не был основополагающим игроком на чемпионате мира. Из ведущих игроков самым важным был Ди Мария, но о нем никто не говорит. Лео играл хорошо, но не был основополагающим".

Ранее Месси объяснил, почему не вернулся в "Барселону". Также им интересовался саудовский "Аль-Хиляль", но аргентинец сделал выбор в пользу клуба MLS.

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Метки:
Месси Лионель США Аргентина

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