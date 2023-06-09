"Не все хотели моего возвращения". Месси раскрыл правду про "Барселону"

Аргентинский нападающий Лионель Месси считает, что не все руководители "Барселоны" хотели его возвращения в клуб, сообщают Vesti.kz.

"Точно есть люди, которые не хотят моего возвращения. Точно так же, как они не хотели, чтобы я остался, когда мне пришлось уйти. Как и многие, я знаю, кто хочет, чтобы я вернулся. Они говорили об этом публично. Но в руководстве точно есть и те, кто не хочет меня видеть и считает, что моё возвращение станет проблемой для клуба", – приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Напоним, Месси попал в систему "Барселоны" в 2000 году и выступал за клуб до перехода в ПСЖ в 2021 году. Этим летом он покинул парижан в статусе свободного агента.

Стали известны детали контракта Месси с "Интер Майами"

Новым клубом аргентинца стал американский "Интер Майами". Прежде чем принять предложение от клуба MLS, Месси отверг предложения "Барселоны" и клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль", который обещал футболисту 1,2 миллиарда евро за два года.

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