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"Интер Майами" официально объявил о переходе Месси

"Интер Майами" официально объявил о переходе Месси
©instagram.com/leomessi

"Интер Майами" из американской футбольной лиги МЛС официально объявил о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

Клуб опубликовал специальный ролик в своем твиттере. 

Напомним, ранее Месси объявил о своем переходе в "Интер Майами" из парижского ПСЖ. Также его хотели у себя видеть испанская "Барселона" и клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль".

35-летний игрок выступал за французский клуб с лета 2021 года и покинул его на правах свободного агента. 

В минувшем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

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Метки:
Месси Лионель США Футбольные трансферы

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