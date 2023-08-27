Аргентинский форвард Лионель Месси помог "Интер Майами" обыграть на выезде "Нью-Йорк Ред Буллз" (2:0) в рамках регулярного чемпионата MLS, сообщают Vesti.kz.

Счет открыл Диего Гомес на 37-й минуте, а точку в матче на 89-й поставил Месси. Для Лео это был дебютный матч в MLS. После игры он прокомментировал успех своей команды в соцсетях.

"Отличная победа после нашего возвращения в MLS (Major League Soccer - высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде). Спасибо, Нью-Йорк", - написал он в Instagram.

Ранее Месси завоевал свой первый титул в составе "Интер Майами", выиграв турнир Кубка лиг MLS + MX. Этот трофей стал 44-м в его карьере, что позволило Лео стать самым титулованным футболистом в истории.