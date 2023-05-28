Месси побил рекорд Роналду по голам в топ-5 европейских лиг

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Сегодня 08:59
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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси отметился голом в матче против "Страсбура" в рамках 37-го тура чемпионата Франции по футболу (Лига 1), сообщают Vesti.kz.

Таким образом, аргентинский форвард забил 496 мячей в топ-5 лигах Европы. По этому показателю он обошел португальца Криштиану Роналду, в активе которого 495 голов.

Отметим, что результативные действия 35-летнего Месси помогли ПСЖ завоевать чемпионство за тур до конца сезона. За французский клуб он провел 31 матч в нынешнем сезоне Лиги 1, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

38-летний Роналду с "Аль-Насром" утратил шансы на чемпионство. Впервые в карьере он остался без трофеев в двух сезонах подряд.

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Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану ПСЖ Саудовская Аравия

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