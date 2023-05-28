Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

"Аль-Наср" с Роналду потерял очки и лишился шансов на чемпионство

"Аль-Наср" с Роналду потерял очки и лишился шансов на чемпионство
©instagram.com/alnassr

"Аль-Наср", за который выступает португальский футболист Криштиану Роналду, оступился в выездном матче с "Аль-Иттифаком" в рамках 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии и утратил шансы на чемпионство, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Юссуфа Ниакате на 43-й минуте. На это гости ответили точным ударом Луиса Густаво на 56-й.

Таким образом, "Аль-Наср", имея в своем активе 64 балла, осел на втором месте турнирной таблицы и потерял шансы на чемпионство за тур до конца чемпионата, отстав от лидирующего "Аль-Иттихада" на пять баллов.

38-летний Роналду перешел в "Аль-Наср" 30 декабря, с тех пор он провел 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 10:01
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси повторил рекорд Дани Алвеса
Сегодня , 09:24
Мировой футбол
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе отреагировал на чемпионство ПСЖ
Сегодня , 08:59
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi/cristiano Месси побил рекорд Роналду по голам в топ-5 европейских лиг
Сегодня , 08:18
Мировой футбол
©twitter.com/PSG ПСЖ установил рекорд по количеству чемпионств в Лиге 1
Сегодня , 07:59
Мировой футбол
©twitter.com/PSG Гол Месси принес ПСЖ чемпионство в Лиге 1
Сегодня , 07:40
Мировой футбол
©instagram.com/alnassr Роналду впервые в карьере остался без трофеев в двух сезонах подряд
Сегодня , 07:23
Мировой футбол
©instagram.com/alnassr "Аль-Наср" с Роналду потерял очки и лишился шансов на чемпионство
Вчера , 08:24
Мировой футбол
©twitter.com/imessi Месси сообщил подробности о переговорах с "Барселоной"
26 мая, 23:50
Мировой футбол
©instagram.com/psg Тренер ПСЖ сделал заявление о Месси
26 мая, 21:57
Мировой футбол
©twitter.com/pedrogva6 Спаллетти сделал татуировку в честь чемпионства "Наполи"
26 мая, 18:48
Мировой футбол
©twitter.com/F_GallardoTV Месси не уедет в "Барселону" или Саудовскую Аравию: ПСЖ сделал грандиозное предложение
26 мая, 14:25
Мировой футбол
©twitter.com/PSG_English Месси отправится в Саудовскую Аравию с бывшим одноклубником - СМИ
26 мая, 12:52
Мировой футбол
©РИА Новости/Михаил Сербин "Бегает по 20 раз в туалет". За что Марадона критиковал Месси
26 мая, 11:22
Мировой футбол
©instagram.com/douglaspds/ Бывший игрок "Барселоны" арестован за стрельбу в общественном месте
26 мая, 09:59
Мировой футбол
©Sport.es Зидан определился с предложением от клуба Роналду за 150 миллионов евро
25 мая, 23:05
Мировой футбол
©fkzalgiris.lt Команда казахстанского тренера пропустила автогол года
25 мая, 19:42
Мировой футбол
©instagram.com/officialasroma Озвучена причина вероятного ухода Моуринью из "Ромы"
25 мая, 11:56
Мировой футбол
©ПСЖ Стали известны новый клуб Месси и его зарплата
25 мая, 09:41
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC_EN Роналду совершил мусульманский поклон во время празднования гола
24 мая, 14:35
Мировой футбол
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе решил свою судьбу в ПСЖ
24 мая, 14:00
Мировой футбол
©instagram.com/donnarumma "Клуб и фанаты этого заслуживают". Вратарь ПСЖ - о победе в Лиге чемпионов
24 мая, 12:55
Мировой футбол
©ФК "Интер" В Италии призвали уволить тренера "Интера" перед финалом Лиги чемпионов
24 мая, 11:55
Мировой футбол
©instagram.com/georgyzhukov10 Появилось видео первого гола опального футболиста сборной Казахстана за китайский клуб
24 мая, 11:21
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии
24 мая, 10:36
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano Роналду определился со своим будущим
24 мая, 09:48
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC_EN Роналду отреагировал на эффектный камбэк своей команды
23 мая, 19:08
Мировой футбол
©ФК "Арис" Экс-тренер "Кайрата" Шпилевский отказался возглавить российский клуб
23 мая, 17:50
Мировой футбол
©instagram.com/francefootball Месси оказался главным фаворитом на "Золотой мяч"
23 мая, 15:29
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Роналду хочет покинуть "Аль-Наср". Известна причина
23 мая, 13:19
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" В "Аль-Насре" раскрыли детали соглашения с Роналду

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus