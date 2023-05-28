Войти через социальную сеть Войти через социальную сеть

Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа

Место

Реклама Новости спорта Футбол Мировой футбол Сегодня 07:59 Комментарии Гол Месси принес ПСЖ чемпионство в Лиге 1 ©twitter.com/PSG "Пари Сен-Жермен" не смог обыграть на выезде "Страсбур" в рамках 37-го тура чемпионата Франции по футболу (Лига 1), сообщают Vesti.kz. Встреча прошла на стадионе "Стад де ля Мено" и завершилась со счетом 1:1. На 59-й минуте гости вышли вперед усилиями Лионеля Месси. На это хозяева поля ответили голом Кевина Гамейро на 79-й минуте. Таким образом, ПСЖ набрал 85 очков и оформил чемпионское звание за тур до конца сезона. Идущий вторым "Ланс" набрал на четыре очка меньше. "Страсбур", имея в активе 40 очков, находится на 15-м месте из 20-ти в турнирной таблице. Поделиться в соц. сетях:













Реклама Загрузка матч-центра... Статистика Футбол Футбол

Хоккей

Футзал

Волейбол

Баскетбол

Теннис

Бенди

Водное поло

Хоккей на траве Реклама Новости Реклама