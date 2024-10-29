Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал итоги церемония награждения "Золотого мяча"-2024 - приза, вручаемого журналом France Football лучшему футболисту сезона, сообщают Vesti.kz.

Торжественное мероприятие прошло накануне в Париже (Франция). "Золотой мяч" выиграл полузащитник "Манчестер Сити" Родри.

Соотечественник Месси - голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес во второй раз подряд стал обладателем приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю мира по версии France Football.

"Поздравляю всех победителей и номинантов на "Золотой мяч". Особенно Эмилиано Мартинеса - очередная награда лучшему вратарю мира", - написал Месси в соцсетях.

"Золотой мяч"-2024: все победили номинаций и претенденты

Напомним, сам Месси восемь раз выигрывал "Золотой мяч". Это абсолютный рекорд. У его ближайшего преследователя - Криштиану Роналду пять таких наград. Однако в этот раз аргентинец и португалец впервые за 21 год не вошли в число номинантов.

"Суперзолотой мяч": что это за награда, которой нет ни у Месси, ни у Роналду