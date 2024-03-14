Месси открыли суровую правду о соперничестве с Роналду

Обозреватель и комментатор матчей на телеканалах ESPN и Sky Эндрю Бисли в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о соперничестве португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

"Это потрясающие футболисты. Они по-прежнему показывают футбол высокого уровня. Однако сейчас их результаты сложно сопоставить. Месси блистает в чемпионате США, находящемся в прогрессирующем состоянии. Однако приток звезд в Саудовскую Аравию сделал местное соревнование более конкурентным. Объективно, несколько арабских клубов могли бы создать сложности европейским грандам. Они себя комфортно чувствовали в сильнейших лигах мира", - отметил Бисли.

Криштиану Роналду установил новый рекорд

39-летний Роналду с 2023 года выступает за "Аль-Наср". В нынешнем сезоне саудовской Про-Лиги португалец провел 21 матч, в которых забил 22 мяча и оформил девять результативных передач.

36-летний Месси, в свою очередь, летом 2023-го пополнил состав "Интер Майами". В активе аргентинца три гола в трех матчах МЛС.

Добавим, что Лео является восьмикратным обладателем "Золотого мяча". Это на три награды больше, чем у Криштиану.

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