Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду установил новый рекорд, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в ответном матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов с "Аль-Айном", в котором Роналду реализовал 11-метровый на 118-й минуте и перевел игру в серию пенальти.

Этот гол стал для 39-летнего португальца 750-м на клубном уровне (878-м с учетом сборной Португалии). Криштиану выступал ранее за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" Мадрид и "Ювентус".

Добавим, что Роналду забил шестой гол в азиатской Лиге чемпионов, 35-й на клубном уровне в этом сезоне и пятый в 2024-м, а также 49-й в 57 матчах за "Аль-Наср". Также на его счету 13 результативных передач.

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Сам матч завершился победой "Аль-Айна" в серии пенальти (3:1). Роналду оказался единственным футболистом "Аль-Насра", реализовавшим свой удар в серии пенальти.

Контракт нападающего с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года.

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