Сенсацией и вылетом обернулся матч Роналду в Лиге чемпионов

Саудовский "Аль-Наср", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, вылетел из азиатской Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

В ответном матче 1/4 финала "Аль-Наср" уступил в серии пенальти "Аль-Айну" из ОАЭ. Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Эр-Риаде, завершилось со счетом 4:3 в пользу хозяев. При этом по ходу игры гости вели 2:0, однако "Аль-Наср" сумел сделать камбэк.

В составе хозяев отличились Абдулрахман Гариб (45+5-я минута), Алекс Теллес (72) и Роналду (118-я с пенальти). Также автоголом отметился футболист гостей Халид Эйса (51-я). У "Аль-Айна" дубль оформил Суфьян Рахими (28-я и 45-я), еще один мяч забил Султан Аль-Шамси (103-я).

В серии пенальти точнее оказались гости - 3:1. Роналду оказался единственным футболистом "Аль-Насра", реализовавшим свой удар в серии пенальти.

Первый матч завершился победой "Аль-Айна" со счетом 1:0. В полуфинале Лиги чемпионов клуб из ОАЭ сыграет с победителем противостояния между саудовскими клубами "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад".