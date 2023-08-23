Криштиану Роналду отреагировал на выход "Аль-Насра" в азиатскую Лигу чемпионов

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Сегодня 09:34
©instagram.com/alnassr/

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал победу над "Шабабом Аль-Ахли" в финале квалификации азиатской Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Сложная игра, но важная для выхода в азиатскую Лигу чемпионов победа! Всегда сохраняйте веру до конца! Никогда не сдавайтесь!", - написал Роналду в Instagram.

Напомним, по ходу матча "Аль-Наср" уступал со счетом 1:2 к 88-й минуте, но сумел забить в концовке три мяча и вырвать волевую победу (4:2). Роналду отметился результативной передачей.

Сообщалось, что португалец устроил истерику в той игре.

Эта победа позволила "Аль-Насру" выйти в групповой этап азиатской Лиги чемпионов.

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Роналду выступает за саудовский клуб с 2023 года. В этом сезоне португалец забил четыре мяча в четырех играх подряд и завоевал первый трофей с "Аль-Насром".

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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