Криштиану Роналду объявил в розыск фаната

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду обратился с необычной просьбой к своим подписчикам, передают Vesti.kz.

В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в футболке Роналду скандирует фамилию звездного португальца на трибуне, снимая происходящее на поле со слезами на глазах. Болельщик не смог сдержать эмоций, когда увидел своего кумира в матче 3-го тура азиатской Лиги чемпионов с "Эстеглялем" (1:0).

Данное видео не оставило Роналду равнодушным.

"Я ищу его! Буду признателен за любую информацию", - написал Криштиану в твиттере.

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Напомним, Роналду с 2023 года выступает за "Аль-Наср". В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами.

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча". В Европе он известен по выступлениям за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".

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