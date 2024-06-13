"Король ассистов". Как фанаты в Дании восприняли трансфер Оразова

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 18:25
©КФФ

Фанаты датского клуба "Силькеборг" отреагировали в соцсетях на информацию о переходе казахстанского футболиста Рамазана Оразова из "Актобе", передают Vesti.kz.

Опубликовали самые интересные комментарии датских болельщиков:

"Захватывающе! Не похоже, чтобы "Силькеборг" привозил игроков из таких широт. Для успеха на поле важно, чтобы он освоился в стране. Однако, надо сказать, что у него есть международный опыт, за плечами несколько матчей на международной арене. Добро пожаловать в "Силькеборг" и Данию.

Оооочень хорошо, но если посмотреть на статистику, то это не совсем бомбардир, а скорее пасующий игрок. Так что мы надеемся, что он будет хорош на искусственном поле. Добро пожаловать, РАМАЗАН!

Интересный игрок, будет здорово следить за ним... Думаю, ваш Instagram взорвался новыми казахстанскими фанатами...

Не каждый день к нам приезжает игрок из Центральной Азии. Будет интересно следить за развитием событий.

Не терпится увидеть Оразова в действии на самом красивом стадионе Дании.

Добро пожаловать в наш клуб - отдай все силы, что у тебя есть, и мы будем любить тебя вечно!

Вот ваш новый король ассистов. Я только что посмотрел видео с его участием. Он почти никогда не играет поперек, только вперед.

Удачи, Рамазан!

Я надеюсь, что он и другие новички добьются успеха, так что их можно только приветствовать.

"Аякс" или "Брага"? С кем Оразов сыграет за датский клуб в еврокубках

О том, какое место занимает Оразов в списке самых дорогих игроков "Силькеборга", можно узнать здесь. Также датчане рассказали, когда приметили казахстанского полузащитника.

Метки:
Оразов Рамазан Казахстанцы за границей Дания Футбол КПЛ Актобе ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:25
Мировой футбол
"Король ассистов". Как фанаты в Дании восприняли трансфер Оразова
Сегодня , 17:10
Мировой футбол
Месси принял окончательное решение по Олимпиаде
Сегодня , 16:24
Мировой футбол
Какое место занимает Оразов в списке самых дорогих игроков нового клуба
Сегодня , 15:52
Мировой футбол
В европейском клубе рассказали, когда приметили Оразова
Сегодня , 14:00
Мировой футбол
Месси ответил на вопрос о карьере тренером
Сегодня , 10:40
Мировой футбол
Курбан Бердыев возглавил "Туран"
Вчера , 22:22
Мировой футбол
Месси назвал клуб, в котором завершит карьеру
Вчера , 20:30
Мировой футбол
Топовый легионер выбрал новый клуб после "побега" из "Астаны"
Вчера , 15:00
Мировой футбол
В сборной Египта выступили с заявлением после скандала с Салахом
11 июня, 15:58
Мировой футбол
"Барселона" положила глаз на лидера главной сенсации Европы
© 2008 - 2024 ТОО «EML»