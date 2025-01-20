Кержаков заявил о предложении из Узбекистана после скандального ухода из "Кайрата"

Бывший главный тренер "Кайрата" российский специалист Александр Кержаков в интервью "Чемпионату" рассказал из каких стран к нему поступали предложения после ухода из алматинского клуба, сообщают Vesti.kz. Он перечислил три страны, откуда на него выходили команды.

"Были варианты: клубы из Узбекистана, Вьетнама и Индии. Не получилось по разным причинам", - сказал Кержаков.

Кержаков тренировал "Кайрат" с мая по декабрь 2024 года. Сообщалось, что его отставка произошла после поражения от "Астаны" (0:1) и случившегося после игры конфликта с президентом алматинского клуба Кайратом Боранбаевым.

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Напомним, что после Кержакова "Кайрат" возглавил местный специалист Рафаэль Уразбахтин, под руководством которого алматинцы стали чемпионами КПЛ-2024. Впоследствии с Уразбахтиным продлили контракт до конца 2027 года.