"Кайрат" объявил об уходе Кержакова

Алматинский "Кайрат" объявил об уходе российского тренера Александра Кержакова, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Команда опубликовала информацию в своих социальных сетях, поблагодарив специалиста.

"Контракт с российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним клуб также покидают его ассистенты Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.

Кержаков возглавил "Кайрат" в конце мая. Под его руководством наша команда провела 12 матчей, в которых одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и 3 раза уступила оппонентам.

Благодарим Александра Анатольевича за проделанную работу и желаем ему дальнейших успехов в карьере!", - отмечается в сообщении.