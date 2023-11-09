Бывший игрок "Манчестер Сити" Шон Райт-Филлипс назвал несправедливыми итоги "Золотого мяча"-2023, церемония вручения которого прошла 30 октября, сообщают Vesti.kz. По его мнению, приза заслужил другой футболист.

Напомним, награда досталась Лионелю Месси. Аргентинец выиграл "Золотой мяч" в восьмой раз в карьере.

Однако Райт-Филлипс считает, что приз должен был получить форвард "Сити" Эрлинг Холанд, занявшие 2-е место в голосовании. Норвежец в составе "горожан" сделал требл, выиграв премьер-лигу (АПЛ), Кубок Англии и Лигу чемпионов. В прошлом сезоне Холанд сыграл в 53 матчах в различных турнирах, забив 52 гола и сделав девять результативных передач.

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"Я определенно считаю, что Холанд заслужил выиграть "Золотой мяч" в этом году. Я считаю Месси величайшим игроком всех времен, но эта награда всегда присуждается на основе индивидуальных достижений, и Холанд побил все возможные рекорды. Количество голов, которые он забил за "Манчестер Сити" в прошлом сезоне, было просто невероятным. То, что он не выиграл награду из-за победы Месси на чемпионате мира в составе сборной Аргентины, кажется немного суровым, потому что Холанд играет за сборную Норвегии, которая даже не участвовала в этом соревновании. Так что это не совсем справедливо", – сказал Райт-Филлипсв интервью NewBettingSites.

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Отметим, что никто не выигрывал "Золотой мяч" чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах. Лео является рекордсменом по количеству "ЗМ". Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду выиграл пять "Золотых мячей".

В минувшем сезоне Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре и был признан лучшим игроком мундиаля. Также он стал чемпионом Франции в составе "Пари Сен-Жермена".