Стало известно, за кого голосовал Лионель Месси на "Золотом мяче"

Стало известно, за кого голосовал Лионель Месси, недавно выигравший свой восьмой "Золотой мяч", на церемонии вручения награды в 2023 году, сообщают Vesti.kz.

Нападающий "Интер Майами" отдал свой голос при определении обладателя "Копа Трофи" - приза, вручаемого лучшему молодому игроку до 21 года. Победителя в этой номинации выбирают исключительно бывшие обладатели "Золотого мяча".

Месси проголосовал за игрока мюнхенской "Баварии" Джамала Мусиалу, поставив его выше Педри из "Барселоны". На третье место аргентинец поставил полузащитника "Реала" Джуда Беллингема.

Однако "Копа Трофи" достался Беллингему. Он стал первым англичанином, который получил этот трофей.

За игрока "Реала" свои голоса отдали такие бывшие обладатели "Золотого мяча", как: Лотар Маттеус, Олег Блохин, Рууд Гуллит, Марко ван Бастен, Маттиас Заммер, Роналдо, Зинедин Зидан, Ривалдо, Луиш Фигу, Павел Недвед, Андрей Шевченко, Роналдиньо, Фабио Каннаваро, Лука Модрич и Кака.

Выбор Месси поддержали: Франц Беккенбауэр, Карл-Хайнц Румменигге, Жан-Пьер Папен и Джанни Ривера.

