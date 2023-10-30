Сегодня, 30 октября, в Париже состоится церемония вручения "Золотого мяча" - приза, вручаемого лучшему футболисту года. Искусственный интеллект (Chat GPT) назвал причины, по которым аргентинец Лионель Месси является фаворитом в борьбе за награду, сообщают Vesti.kz.

Индивидуальные достижения: Месси имеет внушительный список индивидуальных достижений, включая большое количество голов и передач в течение многих лет. Он семикратный обладатель "Золотого мяча" и всегда демонстрирует выдающиеся навыки на поле.

Командный успех: Успех команды тоже играет важную роль при определении фаворитов на "Золотой мяч". Месси выиграл множество трофеев с "Барселоной" и в 2021 году выиграл Копа Америка с национальной сборной Аргентины. Это поднимает его шансы на победу в этом индивидуальном награждении.

Переход в ПСЖ: летом 2021 года Месси перешел из "Барселоны" в ПСЖ. Его переход в один из крупнейших клубов Европы привлек множество внимания и усилил его шансы на "Золотой мяч", так как его выступления в новой команде тщательно отслеживались.

Возраст и физическое состояние: даже несмотря на свой возраст, Месси продолжает проявлять выдающуюся игру и сохранять высокий уровень профессионализма. Его стойкость и физические возможности в игре важны для голосования на "Золотой мяч".

Популярность и публичное внимание: Месси - одна из самых популярных футбольных звезд в мире, и его выигрыш "Золотого мяча" привлекает большое внимание со стороны футбольных болельщиков и СМИ.

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Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Золотой мяч" достанется Месси. Для аргентинца эта награда станет восьмой в карьере. Это рекорд.

В прошлом сезоне 36-летний Лео стал чемпионом Франции в составе ПСЖ, а также вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре, где был признан лучшим игроком мундиаля.

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В 2022 году обладателем "Золотого мяча" впервые в карьере стал Карим Бензема, этим летом перешедший из мадридского "Реала" в саудовский "Аль-Иттихад".

"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.