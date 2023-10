Инсайдер назвал имя обладателя "Золотого мяча-2023"

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо назвал имя футболиста, который получит "Золотой мяч" в 2023 году, сообщают Vesti.kz.

По его словам, награда достанется аргентинцу Лионелю Месси, ныне выступающему за американский "Интер Майами". В прошлом сезоне 36-летний форвард стал чемпионом Франции в составе ПСЖ, а также вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре, где был признан лучшим игроком мундиаля.

Церемония вручения награды от France Football состоится 30 октября в Париже.

Для Месси этот "Золотой мяч" станет восьмым в карьере - это рекорд. У ближайшего преследователя - Криштиану Роналду пять наград, но португалец впервые за 20 лет не попал в число номинантов.

В 2022 году обладателем "Золотого мяча" впервые в карьере стал Карим Бензема, этим летом перешедший из мадридского "Реала" в саудовский "Аль-Иттихад"

"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.

🚨✨ Leo Messi, expected to win the Ballon d’Or 2023.



Understand all the indications are set to be confirmed but Messi will be the final winner once again.



Official decision to be unveiled Monday night in Paris.



🇦🇷 It will be Messi’s historical 8th Ballon d’Or. pic.twitter.com/v8FWZQdeaR