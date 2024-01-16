Гвардиола выругался со сцены: попросили выбрать "Сити" или "Барсу"

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 09:36
©FIFA

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попал в курьезную ситуацию на церемонии вручения наград The Best FIFA Football Awards, которая прошла в Лондоне, сообщают Vesti.kz.

Тьерри Анри, ведущий церемонии The Best, на которой Гвардиола получил приз лучшему тренеру года, сказал, что в последний раз шесть игроков из одного клуба были включены в команду года ФИФА, когда Пеп тренировал "Барселону".  Затем француз спросил, какая команда лучше – та "Барселона" или этот "Манчестер Сити".

В ответ Гвардиола выругался Fuck! (блин), вызвав бурную реакцию у ведущих и гостей церемонии. После этого тренер смутился и схватился за лицо.

"Я не знаю, правда, не знаю. Та "Барселона" была очень хороша, динамична. Но и эта команда – тоже. В Англии очень трудно играть, побеждать. Но парни делают это из года в год. И я просто говорю себе: "Вставай, иди на работу, просто будь с ними". Это лучшая награда для тренера", – сказал Гврадиола.

Напомним, испанский специалист начинал свой тренерский путь во второй команде "Барселоны", а потом возглавил основную команду "сине-гранатовых". После каталонцев Гвардиола тренировал мюнхенскую "Баварию", а летом 2016 года возглавил "Манчестер Сити".

Вместе с "Барселоной" Гвардиола выиграл дважды Лигу чемпионов, Кубок Испании и Суперкубок УЕФА, три раза – Кубок Испании и Ла Лигу. В составе "горожан" Хосеп один раз выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, пять раз – АПЛ, два раза – Кубок Англии и Суперкубок Англии, а также четыре раза – Кубок лиги.

Добавим, что приз лучшему игроку года от ФИФА достался Лионелю Месси. При этом аргентинец набрал одинаковое количество очков с Эрлингом Холандом, но выиграл приз The Best благодаря дополнительным показателям. Килиан Мбаппе стал третьим в голосовании.

Метки:
Гвардиола Хосеп Манчестер Сити Барселона ФИФА

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:36
Мировой футбол
Гвардиола выругался со сцены: попросили выбрать "Сити" или "Барсу"
Сегодня , 09:20
Мировой футбол
Роналду против Месси? Известна позиция Криштиану в голосовании ФИФА
Сегодня , 08:47
Мировой футбол
The Best от ФИФА: за кого голосовал Месси
Сегодня , 08:00
Мировой футбол
Стало известно, за кого голосовал Казахстан при выборе лучшего футболиста от ФИФА
Сегодня , 07:45
Мировой футбол
Месси набрал одинаковое количество очков с Холандом. Почему приз ФИФА достался Лео?
Сегодня , 07:15
Мировой футбол
Месси выиграл премию The Best от ФИФА! Обогнал Роналду
Вчера , 22:58
Мировой футбол
Месси "лишили" престижной награды. Стала известна реакция аргентинца
Вчера , 20:58
Мировой футбол
Бекхэм показал фото с Месси стоимостью 400 миллионов евро
Вчера , 16:24
Мировой футбол
Месси нашел способ поставить точку в споре с Роналду
Вчера , 15:44
Мировой футбол
Названо ключевое отличие Роналду от Неймара
© 2008 - 2024 ТОО «EML»