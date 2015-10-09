ФИФА и УЕФА приняли решение по России

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение по российским клубам и сборным, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".
Возвращение пока не рассматривается
По информации The Telegraph, руководящие футбольные организации не планируют менять действующую позицию в отношении России.
Как отмечает источник, одной из главных причин остается вероятность бойкота со стороны представителей ряда национальных федераций, которые могут отказаться проводить матчи против российских команд.
Отстранение действует с 2022 года
Напомним, российские клубы и национальные сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.
С тех пор российские команды не принимают участия в турнирах под эгидой этих организаций, включая еврокубки, чемпионаты Европы и чемпионаты мира.
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