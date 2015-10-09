УЕФА объявил решение по России перед новым сезоном

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил размер финансовой поддержки, которую получит Российский футбольный союз (РФС) по итогам сезона-2025/26, передают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Сколько получит РФС

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, общая сумма выплат составит 2,677 миллиона евро.

Из этой суммы 1 миллион евро приходится на фиксированную солидарную выплату. Еще 250 тысяч евро РФС получит в рамках программы клубного лицензирования и мониторинга финансовой устойчивости УЕФА.

На что направят средства

Оставшиеся 1,427 миллиона евро будут выделены на реализацию различных программ развития футбола. Средства планируется направить на развитие женского и массового футбола, подготовку молодых игроков, совершенствование системы судейства и тренерского образования, укрепление корпоративного управления, реализацию социальных и экологических инициатив, борьбу с договорными матчами, а также покрытие расходов, связанных с поездками национальных сборных.

Напомним, с февраля 2022 года российские клубы и национальные сборные отстранены от участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА. В связи с этим команды из России продолжают оставаться вне официальных соревнований под эгидой этих организаций.

Ранее в РФС сделали заявление по сборной России.

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