В РФС сделали заявление по сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подвёл итоги выступлений сборной России за 2025 и 2026 годы, передают Vesti.kz.

Он рассказал о количестве проведенных матчей, посещаемости домашних игр и телевизионной аудитории национальной команды.

Сколько матчей провела сборная России

По словам Дюкова, за два года российская сборная провела максимально возможное количество встреч в рамках календаря ФИФА.

"Национальная сборная за 2025 и 2026 годы провела 15 матчей — максимально возможное количество в рамках окон ФИФА. Соперниками сборной стали в том числе команды проходящего чемпионата мира — Иордания, Катар, Иран, Египет. Домашние матчи национальной сборной за этот период посетили более 395 тысяч человек, а ТВ-трансляции посмотрели более 63 миллионов зрителей", — цитирует слова Дюкова пресс-сулжба РФС.

Статус сборной России

Напомним, с февраля 2022 года российские клубы и национальные сборные остаются отстраненными от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.

Из-за действующих санкций сборная России не принимает участия в официальных турнирах и проводит исключительно товарищеские матчи в международные окна.

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