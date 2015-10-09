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Испания
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"Реал" заявил, что воспитанник за 80 миллионов продолжит карьеру в другом клубе

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"Реал" заявил, что воспитанник за 80 миллионов продолжит карьеру в другом клубе ©Depositphotos/Musiu0

Мадридский "Реал" определился с будущим одного из самых перспективных воспитанников клуба. Атакующий полузащитник сборной Аргентины Николас Пас проведет сезон-2026/27 в составе итальянского "Комо", передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" определился с будущим одного из самых перспективных воспитанников клуба. Атакующий полузащитник сборной Аргентины Николас Пас проведет сезон-2026/27 в составе итальянского "Комо", передают Vesti.kz.

Официальное решение "Реала"

На официальном сайте мадридский клуб подтвердил, что 21-летний аргентинец останется в "Комо" ещё как минимум на один сезон.

При этом в "Реале" подчеркнули, что инициатива исходила от самого футболиста, который выразил желание продолжить выступления за итальянскую команду. Вместе с тем "сливочные" сохранили за собой право обратного выкупа игрока следующим летом.

Впечатляющая статистика

За время выступлений в составе "Комо" Николас Пас провел 75 матчей во всех турнирах. За этот период полузащитник забил 19 мячей и отдал 17 результативных передач, став одним из лидеров команды.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского футболиста составляет 80 миллионов евро.

Николас Пас в составе итальянского Фото: Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

"Комо" сыграет в Лиге чемпионов

Минувший сезон стал историческим для итальянского клуба. "Комо" финишировал на четвёртом месте в чемпионате Италии и впервые в своей современной истории завоевал путевку в Лигу чемпионов, где Николас Пас получит возможность проявить себя на самом высоком европейском уровне.

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Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 38 27 6 5 89-35 87
2 Наполи 38 23 7 8 58-36 76
3 Рома 38 23 4 11 59-31 73
4 Комо 38 20 11 7 65-29 71
5 Милан 38 20 10 8 53-35 70
6 Ювентус 38 19 12 7 61-34 69
7 Аталанта 38 15 14 9 51-36 59
8 Болонья 38 16 8 14 49-46 56
9 Лацио 38 14 12 12 41-40 54
10 Удинезе 38 14 8 16 45-48 50
11 Сассуоло 38 14 7 17 46-50 49
12 Парма 38 11 12 15 28-46 45
13 Торино 38 12 9 17 44-63 45
14 Кальяри 38 11 10 17 40-53 43
15 Фиорентина 38 9 15 14 41-50 42
16 Дженоа 38 10 11 17 41-51 41
17 Лечче 38 10 8 20 28-50 38
18 Кремонезе 38 8 10 20 32-57 34
19 Верона Хеллас 38 3 12 23 25-61 21
20 Пиза 38 2 12 24 26-71 18

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