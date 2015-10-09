"Реал" заявил, что воспитанник за 80 миллионов продолжит карьеру в другом клубе

Мадридский "Реал" определился с будущим одного из самых перспективных воспитанников клуба. Атакующий полузащитник сборной Аргентины Николас Пас проведет сезон-2026/27 в составе итальянского "Комо", передают Vesti.kz.

Официальное решение "Реала"

На официальном сайте мадридский клуб подтвердил, что 21-летний аргентинец останется в "Комо" ещё как минимум на один сезон.

При этом в "Реале" подчеркнули, что инициатива исходила от самого футболиста, который выразил желание продолжить выступления за итальянскую команду. Вместе с тем "сливочные" сохранили за собой право обратного выкупа игрока следующим летом.

Впечатляющая статистика

За время выступлений в составе "Комо" Николас Пас провел 75 матчей во всех турнирах. За этот период полузащитник забил 19 мячей и отдал 17 результативных передач, став одним из лидеров команды.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского футболиста составляет 80 миллионов евро.

Фото: Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

"Комо" сыграет в Лиге чемпионов

Минувший сезон стал историческим для итальянского клуба. "Комо" финишировал на четвёртом месте в чемпионате Италии и впервые в своей современной истории завоевал путевку в Лигу чемпионов, где Николас Пас получит возможность проявить себя на самом высоком европейском уровне.

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