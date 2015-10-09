ПСЖ официально отпустил бразильского игрока в Барселону

Французский "Пари Сен-Жермен" официально объявил об аренде бразильского полузащитника Габриэла Москардо. Новый сезон 20-летний хавбек проведет в испанском "Эспаньоле" из Барселоны (Каталония, Испания), передают Vesti.kz.

Аренда без права выкупа

Как сообщила пресс-служба парижского клуба, Москардо присоединился к "Эспаньолу" на правах аренды до конца сезона-2026/27. При этом соглашение не предусматривает опции последующего выкупа.

По данным Transfermarkt, стоимость трансфера футболиста оценивается в семь миллионов евро. Контракт бразильца с ПСЖ действует до лета 2028 года.

Четвёртая аренда после перехода в Париж

Москардо стал игроком ПСЖ в январе 2024 года. С тех пор французский клуб уже в четвёртый раз отправляет молодого полузащитника в аренду, где он продолжает набирать игровую практику.

Gabriel Moscardo prêté au RCD Espanyol. ✍️



👉 Arrivé au Paris Saint-Germain au mois de janvier 2024, le milieu de terrain brésilien rejoint le RCD Espanyol de Barcelone, en première division espagnole, dans le cadre d’un prêt d’une saison sans option d’achat.



🗞️… pic.twitter.com/MaSiIAtMyQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2026

Минувший сезон бразилец провел в составе португальской "Браги". За клуб он сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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