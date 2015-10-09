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Франция
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ПСЖ официально отпустил бразильского игрока в Барселону

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ПСЖ официально отпустил бразильского игрока в Барселону ©Depositphotos/mrogowski_photography

Французский "Пари Сен-Жермен" официально объявил об аренде бразильского полузащитника Габриэла Москардо. Новый сезон 20-летний хавбек проведет в испанском "Эспаньоле" из Барселоны (Каталония, Испания), передают Vesti.kz.

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Французский "Пари Сен-Жермен" официально объявил об аренде бразильского полузащитника Габриэла Москардо. Новый сезон 20-летний хавбек проведет в испанском "Эспаньоле" из Барселоны (Каталония, Испания), передают Vesti.kz.

Аренда без права выкупа

Как сообщила пресс-служба парижского клуба, Москардо присоединился к "Эспаньолу" на правах аренды до конца сезона-2026/27. При этом соглашение не предусматривает опции последующего выкупа.

По данным Transfermarkt, стоимость трансфера футболиста оценивается в семь миллионов евро. Контракт бразильца с ПСЖ действует до лета 2028 года.

Четвёртая аренда после перехода в Париж

Москардо стал игроком ПСЖ в январе 2024 года. С тех пор французский клуб уже в четвёртый раз отправляет молодого полузащитника в аренду, где он продолжает набирать игровую практику.

Минувший сезон бразилец провел в составе португальской "Браги". За клуб он сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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