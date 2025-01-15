В европейском клубе объяснили трансфер таланта сборной Казахстана

Спортивный директор словацкого "Кошице" Марек Сапара прокомментировал трансфер полузащитника сборной Казахстана Галымжана Кенжебеке, передают Vesti.kz.

Ранее "Кошице" объявил о подписании контракта с 22-летним казахстанцем. Соглашение рассчитано на 2,5 года. Сам Кенжебек также дал первый комментарий в новом клубе.

"К нам присоединился молодой и талантливый игрок, который является представителем сборной Казахстана до 21 года и уже успел дебютировать в основной национальной команде. Он привлек мое внимание своей уникальностью, у него есть нечто, что выделяет его среди остальных. У него здоровая уверенность в себе, высокая скорость и отличные навыки игры один в один. Он обладает всеми качествами современного футболиста и соответствует требованиям, которые мы хотим внедрить в нашу игру. Мне нравится конкурентная среда, и я убежден, что его переход принесет пользу, прежде всего, нашей атаке", - цитирует Сапара пресс-служба клуба.

"Это еще один игрок в нашу команду, который соответствует нашим целям и будет развиваться на благо клуба. Несмотря на молодой возраст, он уже имеет международный опыт благодаря выступлениям за сборную и короткому периоду в кипрском футболе. Он подписал с нами контракт на два с половиной года, до 30 июня 2027 года. Мы с тренером Скухравым постоянно обсуждаем футболистов, и на этом игроке сошлись единодушно. В нем есть большой потенциал, и я уверен, что в ФК "Кошице" у него все сложится удачно", - добавил функционер.

После 18 туров "Кошице" занимает седьмое место из 12 команд высшей лиги Словакии. За свою историю клуб дважды выиграл чемпионат Словакии, два раза завоевал Кубок страны и один раз Суперкубок.

Кенжебек является воспитанником алматинского "Кайрата". До перехода в "Кошице" он выступал за "Акритас Хлоракис" из Кипра. Ранее игрок также играл на правах аренды за "Женис" и "Мактаарал".

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